タイ・ライオン・エアは、日本路線を対象としたセールを10月15日から20日まで開催している。対象路線と片道運賃は、東京/成田〜台北/桃園線が15,800円から、東京/成田〜バンコク/ドンムアン線が18,800円から。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は10月15日から2025年6月30日まで。タイ・ライオンエアは、2018年12月7日に東京/成田〜バンコク/ドンムアン線へ就航し、日本に初就航した。