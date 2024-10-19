◆東京六大学野球秋季リーグ戦第６週第１日▽早大３―２明大（１９日・神宮）勝ち点３で並ぶ早大と明大の首位決戦は、早大が先勝した。エース・伊藤樹投手（３年＝仙台育英）が先発し、８回１失点の好投。広島がドラフト１位指名を公表した明大・宗山塁遊撃手（４年＝広陵）を４打数無安打に封じた。３―１で迎えた９回表の守り。２番手の田和康投手（３年＝早実）が１点を失い、なお１死一、二塁のピンチを迎えたが、名手・