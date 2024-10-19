【ニューデリー共同】インド発着の航空機への爆破予告が相次ぎ、地元メディアは19日、この1週間ほどで40件を超えたと伝えた。近隣空港への緊急着陸や引き返しを余儀なくされたケースもあり、警察が捜査している。いずれも爆発物は確認されていない。報道によると、南部マドゥライからシンガポールに向かっていたエア・インディア・エクスプレス機に15日、爆破予告があった。シンガポール軍が戦闘機2機を緊急発進させ、人口密集