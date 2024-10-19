ネタニヤフ首相の私邸周辺で警備に当たる警察関係者ら＝19日、カイザリア（AP＝共同）【エルサレム共同】イスラエルメディアは19日、同国中部カイザリアにあるネタニヤフ首相の私邸が同日、レバノンから飛来した無人機攻撃の標的となったと報じた。ネタニヤフ氏と妻は不在だった。親イラン民兵組織ヒズボラの攻撃だったとみられ、同じタイミングで計3機がイスラエルに飛来。2機は撃墜されたという。