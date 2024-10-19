北九州市小倉北区で2017年5月、木造アパート「中村荘六」が全焼し6人が死亡した事件で、福岡県警は遺族や重傷者らに「犯罪被害給付制度」の特例を適用する方針を決めた。県警幹部らへの取材でわかった。「7年」と定められた期限を過ぎていたが、容疑者の逮捕・起訴に7年超かかったことを考慮した。【写真】全焼した木造アパートがあった場所。福岡県警の当初の見立ては「失火」だった同制度は、被害者支援を目的に国が給付金を