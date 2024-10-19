モデルの藤田ニコルが19日、千葉・幕張メッセで行われたファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER』に出演した。【全身ショット】美脚スラリで清楚な雰囲気の藤田ニコル藤田は「SAMANTHAVEGA」のステージに登場した。美脚を大胆にのぞかせたミニ丈ワンピ―スにファーコートを羽織った冬コーデを披露。圧巻のオーラに大歓声が上がった。26回目の開催となる同イベントには、池田美優、生見愛瑠、藤