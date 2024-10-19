½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤ÎÃ´Åö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò×Ç×Ê¤¹¤ë¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¥·¡¼¥È¤ËºÂ¤êÐÊ¤à¤è¤¦¤ËÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Í«¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿1Ëç¡£Â¾¤Ë¤â¡¢³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤à½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë»£±Æ¤Î?Î¢Â¦?¤Þ¤ÇÇ¼¤á¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È