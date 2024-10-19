アイドルグループ・乃木坂46の井上和が19日、千葉・幕張メッセで行われたファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER』に出演した。【全身ショット】美脚スラリ！秋の装いを着こなす井上和井上は「dazzlin」のステージにミニ丈スカート×ロングブーツのスタイリングで登場。美脚をヘルシーに見せつつ、紫のニット＆カーデガンでフェミニンな魅力を放った。26回目の開催となる同イベントには、池田