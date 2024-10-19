日本中央競馬会は１９日、３歳クラシックレース最終戦、第８５回菊花賞（ＧI、２０日、京都競馬場、芝３０００メートル）の前日売り最終オッズを発表し、日本ダービーとの２冠が懸かるダノンデサイルが単勝２．６倍で１番人気となった。セントライト記念（ＧII）を制したアーバンシックが３．８倍、コスモキュランダが６．８倍で続き、８．８倍のメイショウタバルまでの４頭が１０倍を切った。