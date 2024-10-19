NewJeansがK-POPアーティストとしては初めて、アメリカのファッション誌「Homme Girls」の表紙を飾った。同誌は16日（以下、現地時間）から17日にかけて、公式SNSとウェブサイトを通じて、2024年秋 / 冬号（Volume12）の主人公であるNewJeansのグラビアおよび記事を順次公開した。メンバーは表紙で愛らしいビジュアルと、チェック柄でアクセントを加えたスタイリッシュな衣装で洗練された魅力を届けた。堂々とした眼差しでカメラを