中国の習近平国家主席【北京共同】中国の習近平国家主席は17日、核ミサイル部隊を管轄するロケット軍の旅団基地を視察し、ミサイル戦力の強化を指示した。「戦略的抑止力と実戦能力」を向上させる必要性を強調し「危機と戦争」に備えなければならないと語った。国営通信新華社が19日報じた。基地の所在地には触れていない。習氏は中国軍の最高指導機関、中央軍事委員会の主席を兼ねる。ロケット軍は、台湾を包囲する海空域で中