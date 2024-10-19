松江市が実施した避難訓練で、避難所となる体育館に移動する児童ら＝19日午後中国電力島根原発2号機が立地する松江市は19日、原発から約5キロ圏内の予防防護措置区域（PAZ）にある幼稚園や小中学校に通う子どもを対象に重大事故を想定した避難訓練を実施、一部を報道陣に公開した。島根2号機は12月に再稼働を予定している。訓練には園児や小中学生、保護者ら約千人が参加。幼稚園や学校から、退避所となる市の体育館にバスで移