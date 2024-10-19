【動画】ダービー馬・ダノンデサイル 父仔制覇へ！｜https://youtu.be/knP5Gd501AU クラシック最終戦の第85回菊花賞＜GI 3歳 オープン（国際）牡・牝（指定）馬齢コース：3000m（芝・右）＞10月20日（日）に京都競馬場で行われる。 ■第85回菊花賞（GI）枠順2024年10月20日（日）5回京都6日 発走時刻：15時40分 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 ピースワンデュック（牡3 柴田善臣）1-2 ノーブ