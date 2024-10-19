【J1第34節】(サンガS)京都 2-0(前半0-0)鳥栖<得点者>[京]マルコ・トゥーリオ(65分)、福田心之助(89分)<退場>[京]ク・ソンユン(10分)[鳥]マルセロ・ヒアン(90分+6)<警告>[京]福岡慎平(47分)、宮本優太(65分)[鳥]原田亘(65分)観衆:12,861人主審:福島孝一郎├鳥栖は数的優位生かせず京都に敗戦…他会場の湘南が引き分け以上の場合13年ぶりJ2降格が今節決定├鳥栖のJ2“初降格”が確定、J1初昇格から12年間残留も無