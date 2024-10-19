【J3第33節】(NACK)大宮 1-1(前半0-1)今治<得点者>[大]関口凱心(74分)[今]山田貴文(31分)<警告>[大]茂木力也(9分)、小島幹敏(15分)、富山貴光(90分+6)[今]梅木怜(15分)、弓場堅真(72分)観衆:9,860人主審:岡宏道└レッドブル傘下となった大宮がJ3優勝!! 2位今治とドローも5試合を残して首位確定