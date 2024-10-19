【J1第34節】(豊田ス)名古屋 0-2(前半0-1)札幌<得点者>[札]駒井善成(35分)、鈴木武蔵(88分)<退場>[名]三國ケネディエブス(83分)<警告>[名]三國ケネディエブス2(37分、83分)、徳元悠平(53分)[札]パク・ミンギュ(22分)観衆:33,587人主審:上村篤史└札幌が逆転残留へ貴重な勝ち点3! 退場者を出した名古屋はランゲラックの豊スタ最終戦を飾れず