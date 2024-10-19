【J2第35節】(白波スタ)鹿児島 4-0(前半1-0)愛媛<得点者>[鹿]山口卓己(12分)、鈴木翔大(52分)、福田望久斗(73分)、オウンゴール(89分)<警告>[鹿]藤村慶太(18分)、有田稜(48分)、井林章(90分+5)[愛]パク・ゴヌ(54分)、森下怜哉(67分)、浜下瑛(72分)観衆:5,935人主審:上原直人