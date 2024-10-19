拓大で開催された柔道家、木村政彦の生涯をたどるシンポジウム＝19日、東京都文京区「木村の前に木村なく、木村の後に木村なし」とうたわれた名柔道家の木村政彦（1917〜93年）の生涯をたどるシンポジウムが19日、母校の拓大（東京都文京区）で開催された。戦前から戦後にかけて圧倒的な強さで日本一に輝き「鬼の木村」とも呼ばれた。プロレスに転身し、力道山との一戦は語り草だ。「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」