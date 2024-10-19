【モデルプレス＝2024/10/19】櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が19日、千葉県・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER」（以下、ガルアワ）に出演した。【写真】櫻坂46山崎天、オフショルニットで美デコルテ輝く◆山崎天、オフショル×シースルー前髪で色っぽランウェイシースルー前髪×ウェービーヘアに美しいデコルテが輝くブラックのオフショルダーニッ