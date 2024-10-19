サムスンの超薄型折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold6 Special Edition」（通称: Galaxy Z Fold6 SE）は実物らしき画像が登場するなど、いよいよ現実味を増しています。 ↑薄いのでプレミアム付き   そんななか、Galaxy Z Fold6 SEの発売日や価格が判明したとの噂が報じられています。   韓国メディアのFNN Newsによると、サムスン電子はGalaxy Z Fold6 SEの発売日を10月25日に決定したとのこと。その寸法は折りた