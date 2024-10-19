◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファイナルステージ第４戦巨人―ＤｅＮＡ（１９日・東京ドーム）巨人は１９日、ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。チームは現在３連敗中。後がない状況に追い込まれている。３試合で２得点と苦しむ打線の起爆剤として、１軍に昇格したエリエ・ヘルナンデス外野手を「５番・中堅」でスタメン起用した。８月に左手首を骨折したが、驚異的なペースで回復。頼れる助っ人が再