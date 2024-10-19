3勝1敗とリーグ優勝に王手をかけていた大谷翔平（30）のドジャースが逆襲にあった。❤ＳＥＸＹすぎるっ！！！❤ 真美子夫人、思いがけず「肩がポロリ…❤」でお慌ての瞬間！日本時間19日、敵地ニューヨークでのメッツとのリーグ優勝決定シリーズ（LCS）第5戦。ワールドシリーズ進出まで、あと1勝と迫りながら、6-12と大敗。対戦成績を3勝2敗とし、2020年以来4年ぶり25度目のナ・リーグ制覇は第6戦以降に持ち