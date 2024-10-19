〈「本物の血を見せてこそプロ」クラッシュ・ギャルズ活躍の裏で芽生えたのは…女子プロレスを永遠に変えた、長与千種の“危険思想”〉から続く9月に配信されたNetflixドラマ『極悪女王』は、実在するプロレスラー・ダンプ松本を主人公にした物語だ。凶器を振り回し、試合相手を流血させるシーンは今作の大きな見どころの1つである。【画像】「フォークを鋭利に研いでおいて、スパッと皮膚を…」最強のライバルになるため、凶器