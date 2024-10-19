ATEEZを輩出したKQ ENTERTAINMENTから2023年にデビューしたxikers（サイカース）。デビューアルバムが米・ビルボードのメインチャート「Billboard 200」にチャートインするなど、デビュー当初から注目を集めるボーイズグループです。そんなxikersが2024年8月に待望の日本デビュー！今回は、xikersに日本デビューについてや今後の日本での目標など、気になることをたくさん聞いてきました♡世界が注目！韓国のボーイズグループ