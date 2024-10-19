街頭演説する立憲民主党の野田代表＝19日午前、愛知県江南市衆院選は19日、公示後初の週末を迎え、中盤戦に突入した。与野党党首は各地で、物価高対応を含む経済政策などを訴え、支持を呼びかけた。立憲民主党の野田佳彦代表は安倍政権の経済政策「アベノミクス」について「明らかに失敗だ。格差が拡大した」と批判、人への投資による賃上げを唱えた。石破茂首相（自民党総裁）は農林水産業や観光を振興させ、地方活性化を図ると