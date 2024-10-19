◆秋季高校野球東海大会▽１回戦聖隷クリストファー５―１菰野（１９日・ちゅ〜るスタジアム清水）聖隷クリストファー（静岡３位）は、今夏甲子園に出場した菰野を５―１で破った。準優勝するもセンバツにつながらなかった２１年以来の初戦突破で、春夏通じて創部初の甲子園出場に一歩前進した。両者無得点の２回一、三塁に小林桜大遊撃手が、聖地を経験した菰野エース左腕の栄田人逢から投前に先取点をもたらすスクイズを成