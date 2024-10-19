国内最大のツルの越冬地、出水平野に18日、ツルの第一陣が飛来しました。18日午後4時前、ツルが飛来しているのを県ツル保護会が確認しました。飛来したのはナベヅル7羽、クロヅル1羽、カナダヅル1羽で、去年より1日遅く、例年より少し遅い第一陣です。（県ツル保護会 ツル保護監視員 桑野大輔さん）「越冬に出水に来てくれるということで英気を養ってほしい。今年も万羽ヅルが来ると思うので楽しみに見に来てください」出水