◇第101回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(19日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園)第101回箱根駅伝予選会が19日に行われ、中央学院大学の4年生・吉田礼志選手が日本人トップでフィニッシュしました。各大学最大12人の選手がハーフマラソン(21.0975キロ)を走り、各校の上位10名の合計タイムで争う予選会。この日はスタート時に23.2度と日ざしの強いコンディションに選手たちは苦戦を強いられました。そ