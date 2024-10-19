１５日の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」では、川崎麻世（６１）が再婚した２１歳年下の妻花音さんと一緒に出演した。花音さんは、家族が最初は川崎との結婚に反対していたが、今では母親が川崎と仲良しになっていると明かした。明石家さんまが「６１歳で再婚できるってのは凄いよね」と感心。そのまま、隣に座っているゲストの近藤真彦（６０）に「マッチも、もう一度したいとか思うやろ」と語りかけたが…。近藤が速攻