放送作家を引退した鈴木おさむ氏が１９日、関西テレビ「ドっとコネクト」に出演。ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属タレントのＮＨＫ「紅白歌合戦」出場可能性について言及した。ＮＨＫは昨年、旧ジャニーズ事務所創業者・ジャニー喜多川氏の性加害問題を受け、所属タレントへの新規の出演依頼を当面行わない方針を発表。しかし、１６日に行われた定例会長会見で稲葉延雄会長は被害者への補償と再発防止の取り組み