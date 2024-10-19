「Ｌｉｌかんさい」の當間琉巧（２０）、大西風雅（２０）、「ＡｍＢｉｔｉｏｕｓ」の吉川太郎（２３）、浦陸斗（１９）、「Ｂｏｙｓｂｅ」の角紳太郎（１５）、伊藤篤志（１３）、関西ジュニアの森ケイン（１５）、渡邉大我（１６）、岡野すこやか（１１）、元重瑛翔（９）が１９日、千葉・幕張メッセで行われた「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２４ＡＵＴＵＭＮ／ＷＩＮＴＥＲ」に出演した。１０人は現在放映