Ｊ１最下位・鳥栖の来季Ｊ２降格が決まった。１９日のアウェー・京都戦は開始１０分に相手ＧＫク・ソンユンが退場。１人多い数的優位の中で後半に２失点し、０―２で敗戦。直近１２戦勝ちなし（３分け９敗）となった。前節１６位の柏がホームで３位の町田に１―１で引き分け、１５位の湘南がホームで首位の広島に２―１で勝利。鳥栖は４試合を残して残留圏１７位の柏に勝ち点１３差となり、Ｊ２降格枠の１８位以下が確定した