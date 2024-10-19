空から見た世界最大のサジー栽培地中国西蔵自治区16日、西蔵自治区山南市隆子県に広がる世界最大のサジー人工栽培地。（ドローンから、山南＝新華社記者/丁汀）【新華社山南10月19日】中国西蔵自治区山南市隆子（ルンツェ）県は寒冷高地の乾燥地帯に位置し、平均標高は3800メートルを超える。冬の寒い時期が長く、空を覆う砂ぼこりは地元の人々の暮らしに深刻な影響を与えてきた。長い間、風砂の猛威に苦しんでいた同県の人