虚血性心疾患のため、１７日に７６歳で亡くなった俳優西田敏行さんとドラマ「ドクターＸ」などで共演した女優米倉涼子が、１９日午後、東京都内の西田さんの自宅を弔問に訪れた。黒い服にめがねをかけ、「ドクターＸ」のグッズを持ち、うつむいて家に入った。同じく「ドクターＸ」などで共演した俳優勝村政信、鈴木浩介や、映画「釣りバカ日誌」シリーズで共演した女優浅田美代子も訪れた。