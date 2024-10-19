お笑いコンビ・はるかぜに告ぐがパーソナリティーを務めるラジオ番組で、リスナーから「メガネのやつ」にまつわる“持論”を募集。メガネをかけている人々に関する偏見からメガネっ子たちの自分に対するあるあるまで、やさまざまな意見が寄せられた。メガネかけてる人についてのアレコレを募集してみた☆☆☆☆【メガネのやつ、マイナーブランドの高そうなペンを使っている】この持論を寄せたリスナーによると、メガネのやつは