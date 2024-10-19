度重なる負傷に悩まされる冨安。状態が万全なら頼りになる存在だが…(C)Getty Imagesアーセナルのミケル・アルテタ監督が、10月19日に行われるボーンマス戦に向けた会見の場で、冨安健洋が負傷離脱となったと明かした。英メディア『Daily Cannon』が指揮官のコメントを伝えている。【関連記事】「モリヤスの名采配」「ベンチも豊富」森保ジャパン、最終予選初のドローも海外メディアは選手層を絶賛「ナカムラは積極的に仕掛けた