秋季近畿地区高校野球大会は19日、神戸市のほっともっとフィールド神戸で開幕。1回戦1試合があり、初出場の滋賀短大付（滋賀2位）が履正社（大阪1位）に4―1で勝った。履正社―滋賀短大付六回裏、履正社の内野陣が飛び出した滋賀短大付の三塁走者を挟殺=2024年10月19日午前、ほっともっとフィールド神戸、岡田健撮影雨天のため、この日予定されていた天理（奈良1位）―和歌山東（和歌山2位）は21日午前11時、大阪学院大（大