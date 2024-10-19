福岡管区気象台は19日午後4時11分、福岡県福岡、北九州地方に暴風と波浪の警報を発表した。福岡県の雷注意報は継続。福岡、北九州地方の海上では同日夜のはじめ頃から20日明け方まで暴風に、両地方では19日夜遅くから20日明け方まで高波に警戒するよう呼びかけた。