巨人は１９日、西舘勇陽投手、井上温大投手、吉川尚輝内野手、Ｅ・ヘルナンデス外野手を出場選手登録。泉圭輔投手、Ｃ・モンテス内野手、秋広優人内野手の登録を抹消した。巨人は「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ」でＤｅＮＡに３連敗。通算成績を１勝３敗（リーグ優勝によるアドバンテージを含む）とし、この日の第４戦で敗れれば敗退が決まる崖っぷちに追い込まれている。吉川は９月２６日のＤｅＮＡ戦で肋骨付近を痛め、