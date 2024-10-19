気象台は、午後4時40分に、波浪警報を下対馬、上対馬、壱岐市に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】長崎県・下対馬、上対馬、壱岐市に発表北部、壱岐・対馬、五島の海上では、暴風に警戒してください。壱岐・対馬では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐世保市（宇久地域）□暴風警報19日夜のはじめ頃から20日朝にかけて警戒風向北東・海上最大風速20m/s■平戸市□暴風警報19日夜の