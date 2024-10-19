Eテレの人気長寿番組「おじゃる丸」に一挙登場する特番「おじゃる丸」×「光る君へ」コラボアニメ「ヘイアンチョウまったりホリデイ」（後4・35〜5・00）が19日に放送され、女優の吉高由里子（36）が主演を務めるNHK大河ドラマ「光る君へ」（日曜後8・00）の登場人物総勢10人がアニメのキャラクターとなり登場した。同番組は同じ平安時代を舞台にした両作の異色年間コラボの集大成的な企画。アフレコ収録に参加した際に、きき