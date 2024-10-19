穴水港で行われた、木くずの積み込み作業＝19日午前、石川県穴水町石川県穴水町の穴水港で19日、能登半島地震で被災した家屋の公費解体で出た木くず約2千立方メートルを海上輸送するため、船に積み込む作業が行われた。新潟東港（新潟県聖籠町）へ運ばれた後、新潟市内のバイオマス発電施設で、発電の燃料に再利用される。町によると、廃棄物の海上輸送は能登町、珠洲市に続いて石川県内3自治体目。当初は19日に出港予定だった