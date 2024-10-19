日本最大級のファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN /WINTER」が19日、千葉・幕張メッセで開催された。この記事の写真を見る26回目となる今回は「Neo Future Lab」をイベントテーマに、人気モデル、アーティスト、タレントなど全273人が出演し、ファッションの祭典に彩りを添えた。ゲストMCを務める田中樹（29）がランウェーのトップバッターで登場。田中はGirlsAward初出演にして初ソロランウェーを飾った