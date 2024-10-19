ナ・リーグ優勝決定シリーズ第5戦が18日（日本時間19日）、メッツの本拠地シティフィールドで行われた。ドジャースは3勝1敗でワールドシリーズ進出に王手をかけていたが、6－12で敗れた。「1番DH」で先発出場した大谷翔平投手は、4打数2安打1四球で3試合連続安打をマーク。大谷の後を打つ「2番右翼」のムーキー・ベッツ外野手も、本塁打を含む4打数2安打1四球と好調