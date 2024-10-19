中国のショッピングモールで行っていた西遊記のショーで、火の手が上がるハプニングがとらえられた。火は、演者が振り回していた火花が出る“”如意棒”から設置物に引火したとみられている。消火後、演者は何事もなかったかのように劇を終え、担当者も「演出である」と説明している。“大炎上”のショー…火花燃え移り中国・福建省のショッピングモールで3日、人々が集まる中、西遊記の孫悟空が主役のショーが行われていた。そん