気象台は、午後4時11分に、暴風警報を北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町に発表しました。また波浪警報を北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】福岡県・北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市などに発表福岡、北九州地方の海上では、19日夜のはじめ頃から20日明け方まで暴風に警戒して