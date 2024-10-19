画面の中で髪をかき上げる、AIを利用したバーチャル彼女（共同）【北京共同】人工知能（AI）が中国人の恋愛観を揺さぶっている。画像や音声を生成できるAI技術を活用したバーチャル（仮想）恋人との会話サービスに夢中になる若者が増加。デート費用などの負担が軽く手軽さが好評だ。人口縮小への危機感を抱く当局にとっては“逆風”で、少子化に拍車がかかる懸念もくすぶる。米メディアによると、中国における「AIフレンド」市