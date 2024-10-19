◆明治安田Ｊ３リーグ▽第３３節大宮１―１今治（１９日・ＮＡＣＫ）Ｊ３首位・大宮はホームで２位の今治に１―１に引き分け、５試合を残して優勝を決めた。前節・福島戦（３〇２）で１年でのＪ２復帰を決め、引き分け以上で優勝が確定する一戦。前半３１分、今治ＭＦ山田貴文に右足の巧みなシュートを決められ、先制点を許した。大宮は０―１の後半１９分に一気に３人を交代。ＭＦ泉柊椰がドリブル突破からペナルティーエ