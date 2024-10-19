【動画】メイショウタバル＆アミーゴ浜中騎手を直撃取材｜hhttps://youtu.be/Vsh7aB8gubE 【ウイニング競馬 2024年10月19日（土）テレビ東京系列15:00～／BSテレ東 14:30～】 東京メイン、GII「富士ステークス」は1着馬にGI『マイルチャンピオンシップ』への優先出走権が与えられる注目レース。 京都メインはダートのオープン競走「オータムリーフステークス」。