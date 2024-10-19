J３で単独首位の大宮アルディージャは10月19日、第33節でFC今治とNACK５スタジアム大宮で対戦。１−１のドローに終わった。前節の福島戦で勝利してすでにJ２昇格を決めている首位の大宮は、２位・今治との直接対決に挑んだ。【画像】セルジオ越後、小野伸二、大久保嘉人、中村憲剛ら28名が厳選した「Ｊ歴代ベスト11」を一挙公開！大宮は序盤からチャンスを活かせないでいると、31分に痛恨の失点。それでも74分、敵陣でボール